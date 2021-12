12 tons tung damptromle trillede af lastbil og ramte kvindelig bilist

De fleste kender talemåden: ”Det føles som at blive kørt over af en damptromle”, og mandag var den talemåde ved at blive til virkelighed for en 39-årig kvinde fra Silkeborg.

Da hun om eftermiddagen kom kørende ad Horsensvej i Silkeborg, kom en førerløs damptromle pludselig rullende imod hende. Tromlen ramte dog kun bilens venstre fordør, og kvinden kom ikke noget til.