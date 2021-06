Træer dækket af tykt candyfloss-spind - her er forklaringen

Det ligner noget fra halloween, men det er ikke edderkopper, der er på spil.

Det er derimod hære af spindelmøl-larver, der angriber og indhyller træerne i spind i disse uger.

Ifølge naturvejleder Jes Aaagard er det larverne, der spiser af træets løv og beskytter sig mod sultne fugle.

- Æggene blev lagt sidste sommer og klækkede i foråret. Nu har laverne nået en alder, hvor de virkelig evner at guffe igennem, så de spiser simpelthen al løvet, og når træet er afløvet, forsøger de at komme hen til et andet træ, fortæller han.