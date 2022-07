Skal du eje Dolly Partons Rolls Royce?

Især en af bilerne er der store forventninger til, for den tidligere ejer er en sædeles prominent kvinde.

- Den har jo tilhørt Dolly Parton, og det er jo klart, at det er også noget af det, der gør bilen unik, at det er en bil, hun har haft. Det har der jo været skrevet meget om i landets aviser igennem tiderne, så nu håber vi da også, at der er en ny, der vil komme ud og få noget godt ud af den her Rolls-Royce.

Men hvad det helt præcis ender med af hammerslag, det må tiden vise. Men uanset beløbet har auktionariussen store forventninger til dagen.

- Det varer længe inden, jeg finder sådan en samling som den her. Det kan godt ske, at jeg finder en med lige så mange biler, men at finde biler i den her stand, det bliver svært.