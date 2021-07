Sådan tjekker du om asfalten er for varm for din hunds poter

- Ved at mærke på asfalten med hånden kan du vurdere risikoen. Hvis det er for varmt at holde hånden på asfalten i fem sekunder, er det også for varmt for hundens poter, udtaler Mogens Brix, dyrelæge hos Agria Dyreforsikring, i pressemeddelelsen.

Poterne får brændemærker

Hvis din hunds poter er ømme efter en gåtur på for varm asfalt, og begynder den at halte eller stopper op for at slikke poterne, skal man behandle poterne, fortæller Mogens Brix. Derudover kan trædepuderne rødme, og den yderste hud kan løsne sig.

Hvis brandskaden er alvorlig, kan der udvikle sig væskende sår og blærer, hvilket er meget smertefuldt for hunden.

- Ved en mild forbrænding kan du behandle skaderne hjemme. Vask sårene med lunkent vand og mild sæbe for at mindske risikoen for infektioner.

- Hvis hunden har meget pels på poterne, kan du blive nødt til at klippe den, så pelsen ikke sætter sig fast i såret og forsinker helingen. Der findes desinficerende midler og lindrende geléer, der kan bruges på trædepuderne og mindske hundens ubehag. De kan købes i håndkøb på apoteket. Hunden må ikke slikke på poterne, så du skal holde øje med den, og har du en oppustelig krave, så brug den, eller giv hunden sokker på, udtaler Mogens Brix i pressemeddelelsen.