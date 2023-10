Ikonisk festfærge skulle bevares som et vartegn - nu bliver den skrottet

I mange år tjente M/F Broen som diskotek på havnen i Aarhus, hvor den også har gået under navnet Spektrum. Lige siden har planerne for den gamle storebæltsfærge været mange, men ingen er kommet i mål - og nu skal den ikoniske diskoteksfærge så skrottes.

Det var en festdag, da den gamle storebæltsfærge M/F Broen for tre år siden ankom til den gamle færgehavn i Halsskov ved Korsør på Sjælland. Færgen, der er bygget i 1952, blev mødt af både hornorkester, glade lokalpolitikere og en stor, nysgerrig folkemængde.

Der var højt humør, da M/F Broen i 2020 kom hjem til Halsskov.

Meningen var, at færgen skulle være et vartegn for Korsør, der indtil 1998 var kendt for sine færger over Storebælt. Men siden august 2020 er færgen blevet et økonomisk mareridt for den økonomisk trængte Slagelse Kommune. Og nu siger et flertal i byrådet stop. Borgmester Knud Vincents (V) har ganske enkelt fået nok. - Den beslutning, vi tager nu, er, at vi kommer til at skrotte færgen på sigt, fastslår han.

Borgmester Knud Vincents (V) konstaterer, at vinduesrammerne på færgen er rådnet væk. Derfor kan han stikke hele armen igennem træværket.

Borgmesteren undsiger dermed Socialdemokraterne i byrådet, der forsøger med en sidste økonomisk redningskrans til skibet i færgelejet ved Storebæltsbroen. - Den skal bruges som et vartegn. Det er kulturarv, og det vil vi gerne have, at færgen stråler af igen, siger Sofie Janning, der er gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet i Slagelse. I øjeblikket er der ingen stråleglans over den gamle færge, der altså i en årrække har fungeret som diskotek i Aarhus. Man skal faktisk have beskyttelsesdragt på for overhovedet at gå ombord. Forklaringen kommer om lidt.

Borgmester Knud Vincents (V) og TV2 Øst måtte trække i beskyttelsesudstyr imod asbest for at komme ind M/F Broen.

Først lidt historie: Der var store planer om færgemuseum og maritimt kulturcenter, da M/F Broen blev trukket ind i havnebassinet ved Halsskov i august i 2020 og blev modtaget for fuld musik af garden og af flere hundrede interesserede. Men så kom regningen.

M/F Broens historie 1952: Bygges på Frederikshavn Værft og Flydedok

1952: I fart fra 7. juni Korsør-Nyborg.

1954: Impliceret i en alvorlig ulykke 23. februar på Nyborg Fjord. Stødte sammen med ​​​​​​isbryderfærgen Holger Danske, to besætningsmedlemmer på isbryderfærgen blev skoldet ihjel ved kollisionen, hvor Holger Danske blev så hårdt medtaget, at besætningen valgte at sætte skibet på grund for at det ikke skulle synke.

1957: I fart 28/5 Halsskov-Knudshoved.

1966: Omdøbt 6. marts til Kalundborg.

1966: I fart 22. maj Kalundborg - Koldby Kås - Aarhus.

1979: Ruten afkortet til Kalundborg - Koldby Kås.

1992: Sejler sidste tur på ruten 25. januar, herefter lagt op i Aarhus som restaurationsfærge under navnet Broen.

2011: Navneændring 22. februar til Spektrum.

2011: Navneændring 22. september til Spektrum of Scandinavia. Er i de senere år flyttet rundt til diverse danske havnebyer, blandt andet Thisted, Hadsund, Frederikshavn, København og Odense.

2015: Ankom 24. maj i slæb til Nyborg.

2018: Slæbt fra Nyborg den 4. juli, ankom næste dag til Grenaa.

2020: Slæbt til færgehavnen i Halsskov Kilde: www.faergejournalen.dk arrow-down

Det blev langt dyrere end ventet at købe den gamle færge og placere den i en forvokset sandkasse i Halsskov Færgehavn. - Vi har allerede brugt omkring 17 millioner kroner, oplyser borgmester Knud Vincents (V). Og spørger man ham, om de mange penge er blevet givet godt ud, lyder det korte og kontante svar: - Nej!

Regningen vokser Regningen fortsætter da også bare med at vokse. En af grundene er asbest. Derfor skal man nu iføre sig beskyttelsesudstyr på for at gå ind i skibet for at undgå de livsfarlige fibre. TV2 ØST har gået en tur i den efterhånden triste færge sammen med borgmester Knud Vincents (V).

Flere steder på færgen bliver der advaret imod asbest, der på grund af sine brandhæmmende kvaliteter er blevet brugt mange steder. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

Hans umiddelbare reaktion efter turen gennem skibet iført den hvide beskyttelsesdragt lød sådan her: - Det bekræfter mig i, at den beslutning, som jeg har taget sammen med et flertal i byrådet, er den rigtige. Vi må videre herfra. Der er taget en fejlbeslutning. Det må vi stå til ansvar for. Borgmesteren henviser samtidig til, at kommunen de senere år har været under et voldsomt økonomisk pres - Vi kan heller ikke forsvare - i den situation vi står i - at bruge mange flere penge på færgen. - Midlerne er efter min vurdering bedre brugt på at renovere svømmehaller, udbygge Trelleborg (vikingeborg ved Slagelse, red.) og for eksempel sikre hjælp til ældre og handicappede, siger Knud Vincents. Socialdemokrater vil bruge fem millioner mere TV2 ØST havde også inviteret den socialdemokratiske gruppeformand Sofie Janning med på rundturen på færgen. Hun afslog. Men vi talte med hende ved færgen inden rundturen. - Det er rigtigt, at færgen er fyldt med asbest, og det er vi rigtig, rigtig kede af, siger hun.

Den socialdemokratiske gruppeformand Sofie Janning håber på, at frivillige og fonde kan redde den gamle færge. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

Alligevel er Socialdemokratiet parat til at bruge yderligere op til fem millioner skattekroner på skibet. - De penge skal bruges til at undersøge, om der faktisk er nogen, der vil overtage det – frivillige og fonde – og drive færgen videre, siger Sofie Janning og fortsætter: - Det er ikke lige til at vide, om den undersøgelse kommer til at koste én eller fem millioner kroner. Lige nu er det kun undersøgt, om det er kommunen, der enten skal skrotte færgen eller skal stå for hele vedligeholdelsen. Det er vi bare ikke enige i, understreger hun. Skrotning koster 10 millioner Forvaltningen i Slagelse Kommune har regnet sig frem til, at det vil koste små 10 millioner kroner bare at få færgen skrottet. Hvis den skal totalrenoveres, vil det koste omkring en kvart milliard kroner. Sofie Janning mener ikke, at det er kommunen, der skal punge ud. Håbet er altså, at frivillige og fonde vil træde til, fordi færgen er vigtig. Og der skal handles nu, fastslår hun. - Vi kan ikke bare lade den ligge i ti år. Om to år er løbet kørt. Så kan vi aldrig få sådan en færge igen, siger hun.

M/F Broen har været lukket for offentligheden siden ankomsten i 2020. Færgens indre er overalt præget af forfald. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST