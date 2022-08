Gammel festfærge kan blive økonomisk mareridt

På baggrund af TV2 ØSTs afsløringer satte kommunen i forsommeren eksterne konsulenter til at se nærmere på færgen. De fik til opgave at undersøge fem scenarier

M/F Broen lægges som dykkervrag uden for indsejlingen til Halsskov Færgehavn. M/F Broen skrottes – der laves hul i spunsen, og skibet trækkes til skrotning. M/F Broen forbliver som vartegn, og det sikres mod forfald ved overfladebehandling og udtørring – for at hindre korrosion indefra. M/F Broen sikres, og der udføres miljøsanering således, at det sikres, at den kan bruges til kulturelle formål som for eksempel koncerter, receptioner eller udstillinger. M/F Broen renoveres fuldstændigt således, at den fremstår i tæt på original stand og kan benyttes som bygning i henhold til bygningsreglementet.

Alle løsninger bliver dyre

Nu er regnskabet blevet gjort op. Og det bliver dyrt, ligegyldigt hvilken løsning politikerne vælger.

Scenarie nummer to – at få skrottet færgen – er den billigste. Det kommer til at koste 9,3 millioner kroner.

Konsulenter vurderer, at scenarie nummer tre, hvor færgen sikres mod yderligere forfald, uden at den åbnes for offentligheden, koster godt 19 millioner kroner.

Regningen for det første scenarie – at færgen bliver sænket ud for færgehavnen og bruges som dykkervrag – løber op i 24,7 millioner kroner.

Nu begynder det at blive rigtig dyrt. Det vil koste næsten 66,3 millioner at gøre færgen klar til mindre kulturelle formål. Og der bliver ikke engang råd til opvarmning og isolering, oplyser de eksterne eksperter i notatet til kommunen.

Og så er der den forkromede model, hvor færgen restaureres til fordums storhed. Ved scenarie nummer fem vil den samlede regning løbe op i omegnen af 242,804 millioner kroner – lige under en kvart milliard kroner.

- Jeg er desværre ikke overrasket over, hvor galt det er gået med færgeprojektet. Der har simpelthen ikke være den kvalitet i sagsbehandlingen, som vi er vant i kommunen, siger borgmester Knud Vincents (V).

Økonomiudvalget i Slagelse Kommune skal behandle sagen på sit møde mandag.

M/F Broen fungerede som diskoteksfærge i Aarhus, indtil den lukkede nytårsaften 2009.