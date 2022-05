Forundersøgelse til Kattegatforbindelse udskydes igen

Men det er ikke på baggrund af de stigende priser, at forundersøgelsen er forsinket, lyder det fra Vejdirektoratet.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på det, men projektet er jo ikke noget, der skal bygges nu og her. Forundersøgelsen er en overordnet undersøgelse, der laves på et tidligt stadie i processen. Der kan gå syv til otte år endnu, før det skal anlægges, hvis det skal anlægges. Så meget kan nå at ske med verdensøkonomien endnu, siger Ulrik Larsen.

Det største projekt hidtil

Arbejdet med forundersøgelsen har stået på siden 2019. Dermed har det med forsinkelserne undervejs taget mere end tre år, og man er fortsat ikke klar til at aflevere rapporten.

Ulrik Larsen har svært ved svare på, om det er en usædvanligt lang arbejdsproces.

- Vi har aldrig lavet så stort et projekt i Danmark, så vi har ikke noget at sammenligne med. Jeg kan bare sige, at vi har lavet et grundigt stykke arbejde, som man også kan se i det, der allerede er blevet delt med offentligheden på baggrund af de aktindsigter, der er søgt, siger han.