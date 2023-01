Skoleskyderi-sag for retten igen: Nu venter 28-årig på sin dom

Nu er det imidlertid op til de ni nævninge og tre juridiske dommere at tage stillingen til skyldsspørgsmålet.

Det får vi svar på onsdag omkring middag, hvor retssagen igen tages op til skyldskendelse.

Fantasi eller ej?

De to procedurer ved mandagens retsmøde, det fjerde af sin slags i ankesagen, kredsede især om én afgørende ting i denne ankesag.

Var det hele blot en fantasi, som den tiltalte har forklaret både i byretten, men også i landsretten?

Hvis det hele blot har været noget, som den tiltalte har udspillet oppe i sit hoved og ikke ville virkeliggøre, så kan han ikke dømmes for forsøg på manddrab, for uanset hvor beskidte fantasier eller tanke, man måtte have, så kan man ikke dømmes for fantasere. Der skal være et forsæt til at ville gøre tankerne til virkelighed, og det mente anklager Emil Stenbygaard, at den tiltalte havde.

Under sin procedure refererede han til flere passager i det over 150 sider lange manifest, den tiltalte har skrevet i en periode fra 2015 og frem til 2019. Det er i manifestet, at han har beskrevet sine tanker og ønsker om at udføre et masseskyderi, ligesom han også beskrev, at masseskyderiet skulle finde sted mellem den 20. og 23. august 2018 – en dag han kaldte v-day (vengeance day, red.).