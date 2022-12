Særligt vejrfænomen kan have været skyld i fatal ulykke

Flere vidner til den fatale trafikulykke torsdag har forklaret det samme. De kom kørende på motorvejen E45 i Himmerland, da vejret pludselig skiftede for øjnene af dem.

- Så er der bare en mur af tåge, så er det bare med at få bremset, fortale Nicolaj Langballe fra Horsens torsdag til TV2 Nord.

- Vi var jo svineheldige, for da vi får bremset op, der kan vi ikke se noget, men da tågen letter, så kan vi se lastbilerne foran, sagde Kent Poulsen fra Randers.

Udstrålingståge

Både Nicolaj Langballe og Kent Poulsen var nogle af de bilister, som var allertættest på ulykken torsdag formiddag. Deres oplevelse stemmer overens med, hvad TV 2 Vejret kan så på deres radarer.

En særlig kold, vindstille og skyfri dag torsdag kan nemlig have været de perfekte betingelser til vejrfænomenet udstrålingståge.

- Det kan være, hvor man kommer i en glidende overgang ind i tåge, men det kan altså også bare være, at hvis du for eksempel kører rundt om et hjørne på motorvejen – altså at motorvejen drejer - så kan det være lige på den anden side, at der ligger en tågebanke, man støder ind i, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Jacob Mouritzen.