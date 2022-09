Sådan sparer du massevis af penge på el

Han nævner videre, at man som forbruger skal være opmærksom på, hvilke el-apparater der er mest energieffektive, når man skal ud at købe nyt.

Hvis du for alvor er klar til at nørde el, så kan du tjekke dine el-apparaters strømforbrug med et sparOmeter eller en elmåler.

Et sparOmeter er en lille måler, som du kan låne hos dit energiselskab. I mange kommuner kan du desuden låne et sparOmeter på bibliotektet eller hos borgerservice.

2. Ændr adfærd

Når forbrugerne har sørget for, at de har en masse energibesparende ting, så er det herefter adfærden, der skal kigges på.

Og her gælder ordsproget 'mange bække små, gør en stor å.

- Et helt lavpraktisk eksempel er, at man kan slukke for kogepladen et par minutter før, man er færdig med at koge pastaen. Det kan lyde banalt, men alting gør en forskel. For på et år løber det immervæk op i nogle kilowatt, siger eksperten.

- Desuden er der naturligvis også noget at spare, hvis man vasker sjældnere, lyder det.

Se flere sparetips længere nede i artiklen.

3. Tænk over tidspunkt for forbrug - og følg elprisen

Ifølge Henrik Bisp kan man også spare en hulens masse penge, hvis man sørger for at lægge sit strømforbrug på specifikke tidspunker.

- Nogle tidspunkter af døgnet koster en kilowatt-time helt op mod otte-ni kroner, mens prisen kan være tre eller fire kroner, når det er billigst, siger Henrik Bisp.

Derfor kan man spare adskillige kroner, hvis man sørger for at sætte en vask over, når strømmen er billigst. Det kræver dog, at man har en variabel prisaftale med sit elselskab fremfor en fastpris-aftale.

På dit elselskabs app kan du som regel se timeprisen mere end et døgn frem, og ellers tilbyder apps som Min Strøm samme mulighed.

Herunder kan du se, hvad en gennemsnitlig familie bruger deres strøm på.