Retten omstøder dom for skoleskyderi-planer

Hyperfascineret

Den 28-årige nordjyde har diagnoserne Aspergers Syndrom og skizotypi, som ifølge nordjyden gør, at han går meget op i de emner, han vælger at fokusere på.

Han forklarede i landsretten, at han fra 11 til 18-års alderen havde en fantasi om at blive bankrøver. Han læste alt om bankrøvere, lærte hvordan et bankrøveri skulle udføres, og han havde endda udset sig en bank og et supermarked, han ville røve, men at det ikke blev til noget, fordi det også den gang gik op for ham, at det var en fantasi.

- Jeg bliver hyperfascineret af et emne, og så skal jeg lære alt om det, så jeg kan læse om det i ugevis og månedsvis. Det er en fantasi, men ikke noget jeg tager ud i handling, forklarede den 28-årige nordjyde i byretten i Aalborg for knap et år siden.

Den 28-åriges forsvarer lagde i sin procedure stor vægt på, at den 28-årige nordjyde netop aldrig ville have ført sine tanker om et masseskyderi til handling.

- Vi har så meget materiale, hvor den tiltalte fortæller, at han ikke kan, men også hvor han fortæller, at han gerne vil, men det har stået på i så mange år, at forsvaret sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet ville blive til noget, sagde den 28-åriges forsvarer Claus Bonnez under sin procedure i Vestre Landsret.

Siger det er fantasi før anholdelse

Netop af det meget omfattende materiale i sagen fremgår det flere steder, at den 28-årige nordjyde i videodagbøger i både 2019 og 2020 snakker om, at masseskyderi er noget pjat, og at det bare er en fantasi.

- Jeg tror ikke masseskyderi bliver til noget, det er bare en fantasi, siger den 28-årige blandt andet i en videodagbog fra april 2020.

Det har hans forsvarer Claus Bonnez lagt stor vægt på i ankesagen, hvor han har givet flere eksempler på, hvor den 28-årige kommer med forskellige undskyldninger for, hvorfor han ikke har begået et masseskyderi endnu og bliver ved med at udskyde det. Netop fordi den 28-årige kaldet det en fantasi, inden han bliver anholdt, mener hans forsvarer bevidner om, at han aldrig ville gøre det.

- Man kan godt være overbevist om, at det ikke er lavet med henblik på at politiets skulle finde det. Når tiltalte taler om, at han ikke vil begå skoleskyderi, så gør han det i et materiale, som han ikke ville have politiet skulle finde, sagde Claus Bonnez under sin procedure og fortsatte senere:

- Det her blev forberedt i årevis. Man må spørge sig selv, hvis det var hensigten, hvorfor blev det så ikke udført. Der er så mange detaljer, og så bliver det ikke til noget. Det undrer forsvaret meget, sagde han.