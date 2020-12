Har du en julegave, der skal byttes? Få styr på reglerne

Har man fået en julegave, der er købt på nettet, kan man altid fortryde indtil 14 dage efter, køberen har modtaget den med posten. Indenfor de to uger er det blot nødvendigt, at man har givet tydeligt udtryk for - gerne på skrift - at man ønsker at returnere. Derfra har man så 14 dage til at få sendt varen afsted.



Det er vigtigt at gemme kvitteringen for afsendelse, så det er muligt at bevise over for butikken, at den er sendt afsted inden for tidsrammen.

Hertil skal man være opmærksom på, at pengene går tilbage på det betalingskort, gaven er købt med.

Hvis gaven er købt online uden for EU, er det det pågældende lands returret, der gør sig gældende. Det er dermed ikke sikkert, at gaven kan byttes eller returneres.

Yderligere kan importgebyret ikke refunderes, hvis en pakke købt uden for EU returneres.

Lige meget om gaven er købt i en fysisk butik eller på nettet er det vigtigt at være opmærksom på, at varen skal returneres i samme stand, som da den blev købt. Varen skal altså kunne sælges videre, og dermed leveres tilbage i sin originale emballage.