Hans betalte over 90.000 kroner for arbejde, hans søster ville have udført gratis

En svært hjerneskadet mand har i løbet af tre år betalt over 90.000 kroner for at have en professionel værge. Retsordfører kritiserer store ekstraregninger. Svært hjerneskadede Hans Gramstrup Ratzer, der bor på et bosted i Vesthimmerland, har i løbet af tre år betalt mere end 90.000 kroner til sine professionelle værger. Det viser en aktindsigt, som TV2 Nord har fået i sagen. Hans søster Mette, der bor i Aarhus, som kunne udføre opgaven gratis, havde i tre år forsøgt at blive værge for sin bror, men det blev afslået, fordi den tidligere værge ikke ville opgive sit job. Efter TV2 Nord og TV2 Østjyllands omtale af sagen trak den tidligere værge sig - og TV2 Nord har nu fået aktindsigt i sagen. Den viser, at den stærkt hjerneskadede Hans i løbet af tre år har betalt over 90.000 kroner for at have professionelle værger. Penge han altså kunne have sparet, hvis hans søster i stedet havde fået jobbet. Det viser kontoudtog, som TV2 Nord er i besiddelse af. - Kontoudtogene viser, at når man har en professionel værge, så betaler man for det. For eksempel har Hans betalt et ekstravederlag på 16.000 kroner i marts, hvor han også har betalt værgens faste vederlag på godt 1000 kroner, siger Mette Gramstrup Ratzer, der siden juli har været værge for sin bror. - Unødvendige udgifter TV2 Nord har gennemgået Hans Gramstrup Ratzers kontoudtog. De viser, at han hvert år, hvor han har haft en professionel værge, har betalt store ekstravederlag foruden værgens faste månedlige vederlag på omkring 1000 kroner. Første gang i 2020, hvor en advokat fra Aarhus fungerede som midlertidig værge i nogle få måneder. Det kostede Hans ekstra 18.000 kroner. Den professionelle værge, som overtog Hans i 2020, har siden søgt og fået bevilget to ekstravederlag. Første gang i 2021 på 14.500 kroner og anden gang på 16.000 kroner i 2023 for arbejde udført i 2022. I alt 48.500 kroner i ekstravederlag.

Mail fra Familieretshuset til Mette Ratzer Foto: Privatfoto

Dertil kommer de løbende og faste vederlag på cirka 1000 kroner per måned samt kørselsudgifter og gebyrer til banken. Det betyder, at Hans Gramstrup Ratzer samlet har betalt mindst 92.500 kroner for at have haft en værge i tre år. - Det har været helt unødvendige udgifter for Hans, fordi han jo kunne have haft mig som pårørende som værge - altså en gratis værge. Jeg synes. det er et stort beløb og faktisk ikke rimeligt, at Hans skal betale for det, siger Mette Gramstrup Ratzer. Retsordfører undrer sig Retsordfører Preben Bang Henriksen fra Venstre er selv uddannet advokat. Han forstår ikke, hvordan udgifterne til et værgemål kan blive mere end fordoblede som i tilfældet med Hans Gramstrup Ratzer. - Jeg kan da dårligt forestille mig, at der kan være så meget ekstra arbejde på et helt almindeligt værgemål. Knap 50.000 kroner er jo et enormt beløb for en førtidspensionist som Hans. Familieretshuset må give en forklaring på, hvordan udgifterne kan blive så høje, siger Preben Bang Henriksen (V).

Preben Bang Henriksen (V) stiller sig undrende overfor beløbets størrelse.

En værge kan ikke udbetale ekstravederlag til sig selv. Han er underlagt et såkaldt forvaltningsinstitut - en bank, der er godkendt til at forvalte umyndiges konti. Når en værge mener at have krav på ekstravederlag, skal han have godkendelse fra sin arbejdsgiver, Familieretshuset, før banken må udbetale pengene. Værgernes brancheforening mener, at kontrollen fungerer. - Vi bliver kontrolleret af to instanser - dels forvaltningsinstituttet og dels Familieretshuset - og det mener jeg fungerer upåklageligt i dagligdagen. Derudover skal den værgede person høres, hvis der skal udbetales et ekstravederlag i en sag, siger Lasse Hummelhof Frandsen, der er advokat og formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark. - Et helt forkert og lukket system Det fremgår af TV2 Nord aktindsigt, at Hans Gramstrup Ratzer også er blevet hørt i de tilfælde, hvor hans værger har fået bevilget meget store ekstravederlag. Familieretshuset har i alle tilfælde skrevet til Hans Gramstrup Ratzer og oplyst ham om, at han havde 14 dage til at gøre skriftlig indsigelse. Det har han ikke gjort. Han har nemlig mere end svært ved at gøre sig forståelig mundtligt - og kan slet ikke svare på en mail. I praksis er det altså samme værge, som har søgt om ekstravederlag, der skal protestere på den værgedes vegne.

Mette Ratzer har længe kæmpet for at blive sin brors værge.