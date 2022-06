Drama i retten: Rufferi-tiltalt ex-politiker udvandrer i protest

Per Zeidlers forsvarsadvokat har på baggrund af sin klients protest anmodet om et totalt referatforbud fra retten, mens sagen kører.

Dommeren har afgjort, at de fremmødte medier fortsat ikke må liveblogge fra retten, men derimod gerne må referere. Dog uden at gengive vidneforklaringerne i detaljer.

'Handler om småbeløb'

I et interview med Århus Stiftstidende sagde Per Zeidler for få dage siden om det at have modtaget penge for gangbang-arrangementer i Nordjylland:

- Det kan jeg ikke nægte. Men det handler om småbeløb, som nogen har givet mig til at betale for mad, drikkevarer, vask af sengetøj og andet. Andre har inviteret mig på en middag eller sagt ja til at holde mig ved selskab en aften og nat. Det er alt sammen af helt privat karakter og indenfor rammerne af god opførsel blandt venner, sagde han til Århus Stiftstidende.