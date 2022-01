Christian opdagede tiltalt i skoleskydersag på kvindehadske fora

Opdaget i sidste øjeblik

Specialanklager ved Nordjyllands Politi Kim Kristensen forklarede i december, at det var anklagemyndighedens vurdering, at man med anholdelsen havde afværget et eller flere masseskyderier. En vurdering som specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik Christian Mogensen deler.

- Den bevægelse, han giver udtryk i den periode, jeg følger ham, fra den tidlige sommer (2020, - red.) og indtil han forsvinder fra hjemmesiden (dec. 2020, - red. ) er en deroute. Det er en nedgang og for hver dag, der går, er det et skridt tættere på, at der skal ske et eller andet. Af det materiale, som jeg er blevet forelagt i forbindelse med retssagen, kan jeg se, at det har været lige op over for at bruge et jysk udtryk, siger Christian Mogensen.

Tiltalt for at planlægge masseskyderier

Den 27-årige er blandt andet tiltalt for forsøg på manddrab ved at have planlagt at dræbe flere ved masseskyderier i Nord- og Østjylland.

Målene for skyderierne skulle være flere skoler og institutioner samt en børnehave i Nord- og Østjylland. Ifølge anklagemyndigheden skete planlægningen over en periode på mindst fem år fra 2015 til 16. december 2020.

Den 27-årige blev fremstillet i grundlovsforhør 17. december 2020. Det blev holdt for lukkede døre, og derfor er det hemmeligt, hvad den 27-årige forklarede i retten. TV2 Nord har fået aktindsigt i kendelsen fra retsmødet, og her fremgår det, at den 27-årige under afhøringen i retten forklarede, at han i 2018 havde besluttet ikke at gennemføre masseskyderierne.