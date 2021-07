Brand i stråtækt hus

Det lykkedes at at få kontrol over situationen, men brandfolkene kunne ikke forhindre, huset brændte ned til grunden, fortæller Allan Frisk, der vurderer at efterslukningen vil tage det meste af søndag formiddag.



Brandårsagen ukendt

Brandårsagen er ikke umiddelbart tydelig, så der der venter et opklaringsarbejde for brandteknikerne i den kommende uge, også i forbindelse med en anden brand, natten til lørdag i et stråtækt hus i True, sydvest for Mariager, lyder det fra vagtchef ved Nordjyllands Politi Bruno Brix.

Han vil ikke forholde sig til, om der kan være sammenhæng mellem de to brande, der i ligger relativt tæt på hinanden, 10-12 kilometer i fugleflugtslinje.

- Man kan have sine gisninger, men det kan vi slet ikke forholde os til, så længe teknikerene ikke har undersøgt stederne, siger han.