48-årig anholdt for at slå DSB-ansat

En dårlig morgen blev onsdag blot endnu værre for en 48-årig mand fra Aarhus-området.

Han blev ved 8.30-tiden anholdt på banegården i Hobro, efter at have slået en DSB-ansat over hånden.

Den 48-årige blev sigtet for vold mod tjenestemand og taget med på politistationen til afhøring.

Da manden halvanden time senere blev løsladt, gik der kun et splitsekund, før han ragede en ny sigtelse til sig.

- Han løb over på den anden side af vejen og slog til sidespejlet på en bil, fortæller politikommissær Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi.

Dermed måtte den 48-årige mand ind på politistationen igen. Denne gang blev han sigtet for hærværk.