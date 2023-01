28-årig blev dømt for planlægning af masseskyderier - nu vil han frifindes

For godt et år siden blev en dengang 27-årig nordjysk mand kendt skyldig i at have til forsæt at ville begå manddrab ved et eller flere masseskyderier.

Flere af masseskyderierne skulle ifølge dommen fra februar 2021 være udført på skoler i Østjylland.

Det kom i forbindelse med retssagen frem, at havde været på to rekognosceringsture til Aarhus, hvor han gik rundt på gangene på Århus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, Sosu-Østjylland samt en folkeskole, han ikke husker navnet på.

Manden blev idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvilket anklageren også havde procederet for, da manden tidligere er erklæret sindssyg og ikke egnet til almindelig fængselsstraf.

Den dømtes daværende forsvarer gik i stedet efter en behandlingsdom.

Ny forsvarer på plads

Manden, der nu er fyldt 28 år, ankede afgørelsen til landsretten, hvorfor ankesagen mandag er begyndt ved Vestre Landsret i Aalborg, hvor den 28-årige nordjyde har anket sagen til frifindelse.

Den 28-årig nordjyde er tiltalt for at have planlagt et eller flere masseskyderier i Nord- og Østjylland på en eller flere bestemte skoler og uddannelsesinstitutioner, som han i en periode både skulle have søgt indgående viden om samt været på flere rekognosceringsture på.

Mandag kom det frem, at den 28-årige mand fra Himmerland fortsat nægter sig skyldig i forsøg på manddrab, ligesom han gjorde det i byretten i Aalborg tilbage i februar 2022.

Anklagemyndigheden mener omvendt, at dommen fra byretten skal stadfæstes i landsretten.

Hen over syv retsmøder skal ni nævninge samt en nævninge-suppleant og tre juridiske dommere vurdere sagen på ny og slå endeligt fast, om den 28-årige mand havde til hensigt at føre sine planer om et masseskyderi ud i livet, eller om det blot, som den tiltalte har forklaret i byretten, var en fantasi, der aldrig skulle være mere end det.

Den 28-åriges nye forsvarsadvokat Claus Bonnez forklarede forud for indledningen af ankesagen, hvordan han med sin klient vil føre sagen med påstand om, at sidstnævnte skal frifindes.

- Forsvaret vil påpege i materialet de steder, hvor det fremgår, at tiltalte ikke har tænkt sig at udføre de ting, men at det er fantasi, lød det fra Claus Bonnez.

V-day

To næsten identiske manifester på henholdsvis 178 sider og 149 sider var i byretten i Aalborg en stor del af bevisførelsen fra anklagemyndigheden, hvor den 28-årige har skrevet detaljeret om sine planer for det, han kalder V-day (vengeance day, red.).

V-day skulle være dagen for masseskyderiet, og den 28-årige havde sågar sat en dato for, hvornår det skulle ske. Mellem den 20. og 23. august 2018 ville han udføre sin massakre, skrev han i sit manifest.

Heldigvis blev planerne ikke ført ud i livet i 2018, men den 28-årige tiltalte fortsatte efter den planlagte dato med at skrive og snakke om V-day.

Det er specielt tiden efter august 2018, som anklagemyndigheden i landsretten har sat fokus på, hvor de mener, at den 28-årige ikke har lagt planerne bag sig, som han ellers selv forklarede i byretten.