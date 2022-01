Jungledyret og Cykelmyggen Egons far er død

Multikunstneren Flemming Quist Møller, der både gjorde sig som tegner, børnebogsforfatter, musiker, filmmanuskriptforfatter og sågar skuespiller, er især kendt for sine folkekære værker.

Disse tæller blandt andet debutbogen Cykelmyggen Egon fra 1967, Bennys badekar fra 1969, Snuden fra 1980 samt Jungledyret Hugo fra 1989, som han samarbejdede med sønnen Carl Quist-Møller om.

Flere af Flemming Quist Møllers værker udkom både som børnebøger og tegnefilm.

I 2005 fulgte Flemming Quist Møller op på debutbogen Cykelmyggen og Dansemyggen, der også udkom som tegnefilm i 2007.

Gjorde verden til et bedre sted

- Han var en super fed far. Kærlig og inspirerende. Han var et omvandrende leksikon. Han var et talende vandfald - dog ikke så meget de senere år. Han var fantasifuld, vidende og nysgerrig. Han var first mover på en masse ting, siger Carl Quist-Møller.

- Jeg synes, han har gjort sit for at gøre verden til et bedre sted. Han har været forudseende i forhold til klima og i forhold til børneopdragelse. Han har været nysgerrig på fremmede kulturer, og han kunne lade sig inspirere af det og tage de bedste ting med hjem.

- Han var glad for at se på fugle, han var tegner, forfatter og trommeslager. Han var kunstner med mange strenge at spille på, men han brugte ikke ordet kunstner om sig selv. Han vidste så meget om alt. Alt fra kunsthistorie og billedkunst til politik. Alt, hvad han har skrevet, har han skrevet i hånden. Han læste så meget hele tiden. Han kunne læse avisen, før han kom i skole. Han interesserede sig for kunst og musik, fra han var helt lille, siger Carl Quist-Møller.

Priser i stribevis

Flemming Quist Møller blev født den 19. maj 1942 og voksede op i Taarbæk nord for København.

Efter at være blevet uddannet på det københavnske animationsfilmselskab Bent Barfod Film mellem 1960 og 1961 blev han siden autodidakt multikunstner, hvor det især var som forfatter, illustrator, musiker og filminstruktør, han siden skulle blive landskendt.