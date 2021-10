Din grønne affaldssortering gør skraldemænd syge

Alligevel kan du som borger være med til at nedsætte skraldemændenes sundhedsrisiko.

- Mange kender formentlig til, at man om sommeren kan komme til at tømme grillbeholderen ud i skraldespanden. Sørg i stedet for at pakke grillasken ind i en pose. Luk og snør den til og put den så ned. Det samme gælder bleer i en børnefamilie. Sørg hele tiden for at inddæmme affaldet, siger Kim Brede Wagner.

Og selvom de mange nye forholdsregler har gjort Bjørn Rafns arbejde en anelse mere omstændigt, er han blot glad for, at jobbet gøres mere sikkert.

- Jeg synes, at det er rigtig godt, der er kommet mere fokus på, hvor mange bakterier vi løber rundt i som skraldemænd. Det håber jeg, at mange vil tage til sig og prøve at lære af, siger Bjørn Rafn.