Firma får en uge til at få styr på ansattes sikkerhed

Entreprenørfirmaet P. Olesen & Sønner fra Hovedgård ved Horsens skal inden for en uge sørge for, at deres ansatte på den tidligere Lynfrost-grund i Nyborg bliver beskyttet mod afdampning fra fenoler, benzén, klorerede opløsningsmidler, TCE og PCE.

Det fremgår af et strakspåbud fra Arbejdstilsynet, som virksomheden har fået.

Forureningen stammer fra den tidligere tjærefabrik på grunden, der var ejet af de danske kommuner. I forbindelse med nedrivningsarbejde på grunden har der været klager over lugtgener fra grunden. Siden har ingen villet betale for fjernelsen af giften på grunden.

Påbuddet er givet for "at undgå unødig påvirkning" af miljøfarlige stoffer.

Ingen beskyttelse

Da Arbejdstilsynet var på besøg fredag den 11. august på byggepladsen, hvor der i øjeblikket gøres klar til et 15.000 kvadratmeter stort center med butikker, bar ingen af medarbejderne åndedrætsbeskyttelse, oplyser Arbejdstilsynet i påbuddet.

Påbuddet indeholder en vejledning til, hvordan P. Olesen & Sønner kan planlægge arbejdet for at undgå, at medarbejderne udsættes for afdampningen af de giftige stoffer, hvoraf flere kan være kræftfremkaldende.

Påbuddet er ikke det eneste, P. Olesen & Sønner i øjeblikket er noteret for hos Arbejdstilsynet. I juli blev firmaet noteret for seks strakspåbud på byggepladser i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Påbuddene er i mellemtiden blevet efterkommet, fremgår det af Arbejdstilsynets hjemmeside.

Strakspåbudene drejer sig om kræftfremkaldende belastninger, manglende velfærdsforanstaltninger, fald til lavere niveau og interne færdselsveje.

Det er 3F Østfyn i Nyborg, der har meldt firmaet til Arbejdstilsynet i Nyborg.