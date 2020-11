Nye taxaer er en del af rejsen mod det CO2-neutrale Aarhus

Det er virksomheden Viggo, der har kørt i København siden september i fjor, som nu er kommet til Aarhus. Konceptet er, at man med en app kan bestille en taxi, der kører på el. Virksomheden selv siger, den kæmper for mindre luftforurening i byerne.



- Aarhus er jo en enorm ambitiøs by med deres 2030-mål om at nedbringe CO2. Der tænker vi, at vores elbiler kan hjælpe i den rigtige retning, siger Kenneth Herschel, som er direktør i Viggo.

Trafikken er afgørende for den grønne omstilling

Aarhus Kommune har en ambition om at blive CO2-neutral inden 2030. Ifølge rådmand for Miljø og Teknik i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, er trafikken en væsentlig forudsætning for at nå målet.

- Vi skal have endnu flere taxaselskaber til at køre i fossilfri biler, siger rådmanden.