Hvad laver du, imens du kører bil? Politiet holder øje med uopmærksomme bilister

Politiet vil i værste fald udskrive en bøde, hvis uopmærksomheden er skyld i en kørselsfejl.



Tænk jer om



- Hvis man laver kørselsfejl, samtidig med at man spiser en softice eller drikker en cola, så kan vi skrive en bøde for det, fortæller Heine Hansen.

De vil lave kontroller i hele politikredsen og håber, at de kun vil se få sager, men forventningen er noget andet.

- Vi håber, at de her kampagner gør en forskel: At vi får nogle til at tænke over det, og de lader være med at lade sig distrahere, siger Heine Hansen.

Ifølge Rigspolitiet er uopmærksomhed involveret i omkring hver anden dødsulykke i trafikken.