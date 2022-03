Zoo holder åbent for ukrainske flygtninge

Dobbelt så mange gæster som forventet

For Milo Christian Jørgensen, der er medejer af Munkholm Zoo, var det ikke noget svær beslutning at åbne lågerne tidligere end planlagt.

- Vi følte, det var det rigtigt at gøre. Mange åbner deres hjem eller donerer penge, og jeg havde mulighed for at åbne en park for dem, og det føltes bare rigtigt at gøre, siger han.