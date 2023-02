Voldsom brand har godt fat i hus

- Anmelder er en forbipasserende, som ser at der er ild i huset, siger han.

En voldsom brand havde tirsdag formiddag godt fat i et hus på Trekronervej i Rostved ved Rønde.

Det er et hus i den lille by Rostved ved Rønde, som brænder.

Ilden er opstået i husets udestue, oplyser operationschefen.

- Det er så kravlet lidt ind i stuen, som udestuen ligger i forlængelse af. Da vi kom frem, brændte det lidt i stuen og hele huset var fyldt med røg, siger han.

Thomas Jørgensen fortæller, at der ikke var nogen hjemme i huset, da branden brød ud. Det gik forholdsvis hurtigt med at få slukket ilden, og derefter lød opgaven på at undersøge tagkonstruktionen.

- Der kan ligge nogle lommer med ild, og det kan være svært at tilgå, så det bruger vi lidt tid på, forklarer han.