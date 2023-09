Vindmøller? Helst ikke i min baghave, tak

Og netop Aarhus Kommune har planer om at etablere et 63 hektar stort område med solceller nær Studstrup og dertil opstille tre 150 meter høje kæmpevindmøller på en mark tæt ved Vosnæs Gods i Skødstrup.

- Det kan godt være, men det er somme tider bedre end at vente til bagefter, hvor det er for sent, siger Kai Ettrup.

Ikke noget nyt i lokal modstand

Høringsfristen på de to projekter er den 19. september. Herefter skal vindmøllernes miljø- og støjpåvirkning undersøges nærmere.

Allerede i 2017 konkluderede Teknologirådet og Aalborg Universitet, at netop placeringen af grønne projekter ofte mødes af lokal modstand og konflikter. Det gør den langsigtede og strategiske planlægning besværlig og politisk vanskelig.

- Det er et problem for vores demokrati, fordi folk ofte føler sig kørt over, og så er det et problem for klimaet, fordi det forsinker eller bremser projekter, siger direktør Rune Baastrup fra Teknologirådet til TV2 Østjylland.

Den undersøgelse skal også i offentlig høring, og herefter beslutter byrådet, om projektet skal gennemføres.

- Det er ikke sikkert, at alting bliver imødekommet præcist, som man gerne vil have det. Vores ambition er at lande noget, som folk som minimum synes, er okay, siger Nicolaj Bang (K), der er rådmand for teknik og miljø.

Han siger om den modstand, der ofte opstår, at det ikke kommer bag på ham.