Vil slå vild rekord: I dag lyder startskuddet

Djurs Sommerland har lørdag taget hul på en ny sæson. En sæson, som de håber, kan slå alle rekorder. Flere end 8.000 gæster fandt vej til forlystelsesparken i Nimtofte i dag, og administrerende direktør og ejer Henrik Kokholm Brok Nielsen havde været tidligt oppe for at sikre sig, at alt stod skarpt til klokken 10. Ligesom han sørger for at komme rundt og hilse på personalet og sikre sig, at alle de nye sæsonarbejdere er klar til at møde gæsterne. Af de 850 ansatte er nemlig omkring 150 helt nye.

Henrik Kokholm Brok Nielsen er optimistisk forud for den nye sæson i Djurs Sommerland.

- Jeg ser altid frem til den her dag. Nu har vi brugt næsten et halvt år på at gøre alting klar og planlægge sæson 2023, så der er da sommerfugle i maven, selv om jeg har prøvet det før, siger Henrik Kokholm Brok Nielsen, der har haft Djurs Sommerland sammen med sin bror Michael i mere end 20 år. - I vores type forretning er det vigtigt, at man sørger for at forny sig hele tiden, og det kræver store investeringer. Derfor lavede vi i 2022 første etape af det nye dinosaurland til en pris af 100 millioner kroner, og i år har vi så brugt yderligere 50 millioner på etape nummer to, siger Henrik Kokholm Brok Nielsen til TV2 Østjylland. Dinosaurer i det gamle Afrikaland Dinosaurlandet, der er lavet som en erstatning for Afrikaland, var oprindeligt planlagt til åbning i 2021, men det satte coronapandemien en stopper for. Derfor har brødrene Nielsen og deres mange ansatte glædet sig længe til at se, hvordan gæsterne tager imod alt det nye. - Jeg kan fornemme allerede nu, at der er mange, som søger i retning af det nye. Vi har en del sæsonkortholdere, der kommer her ofte, så de kender parken, siger Henrik Nielsen. Djurs Sommerland rundede 880.000 besøgende i rekordåret 2022, og nu håber ejerne, at de kan nå 900.000 her i 2023.

quote Heldigvis plejer det gerne at være sådan, at forlystelsesparker klarer sig godt i perioder med økonomisk usikkerhed Henrik Kokholm Brok Nielsen, adm. direktør, Djurs Sommerland