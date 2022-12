VIDEO: Lystfiskere bekæmper unaturlig ørredbestand

Og nu har de formentlig fundet vej til Djursland.

- Det er en fisk, som ikke hører til her, og vi vil faktisk helst være fri for at den er her, siger Lars Pedersen.

Kan bære sygdomme med sig

Problemet med regnbueørrederne er, at det udelukkende er hunner. De svømmer op i åer og kanaler for at gyde de samme steder, hvor havørrederne i forvejen gyder. Her ødelægger de gydebankerne, hvor de naturlige ørreder har gydet.



- Dem vi fanger i dag, de er jo væk, men hvis vi forestiller os at der 500 eller 1000 - det ved vi jo ikke noget om - så batter det jo ikke noget i længden. Så det her er et forsøg på at finde ud af, om vi har et kæmpe problem eller mindre problem, siger Lars Pedersen.

Det værste er, at hvis regnbueørrederne bærer sygdomme med sig, så kan de smitte de vilde fisk. Det har Anders Koed, vicedirektør ved DTU Aqua, tidligere udtalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Dagens fangst indbragte ti regnbueørreder.