VIDEO: Delfinflok spottet ved Djursland

Synes man, at beretninger som denne bliver oftere og oftere, er der noget om snakken. Fra at have været helt væk fra danske farvande siden 1976, er øresvinene siden 2015 begyndt at dukke op igen, fortæller Carl Hinze.

- De har været i begge ender af Limfjorden, en tur til Skagen og ved Esbjerg. De er rigtig flinke til at besøge alle afdelinger af Danmark – vi mangler bare lige Sjælland, siger han.

Det er dog noget nyt, at øresvinene er begyndt at dukke op i flok. Hidtil har der kun været tale om enlige svømmere.

Delfinerne migrerer fra Skotland

På billedmaterialet fra Knebel kan Carl Kinze ikke umiddelbart identificere flokken, men det er lykkes i andre tilfælde – og han vil da også skyde på, at der er tale om en flok fra Skotland, som man tidligere har set i dansk farvand.

- Grunden til, at de tager til Danmark, kan være fordi, flokken i Skotland er blevet for stor. Det er absolut spændende, siger Carl Kinze.