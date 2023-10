Verdens bedste surfere samlet: 70-årig jubler

- Det har været fuldstændig fantastisk. Det er kæmpestort, og det er overvældende at få lov til at være med til at arrangere, siger 70-årige Birger Wedendahl.

Ebeltoft Vig har hele weekenden været fyldt med sejlere, windsurfere og tilskuere. Over 70 windsurfere har konkurreret om at tæmme vinden og bølgerne i bugten.

- Jeg elsker mødet med naturen og kampen med elementerne. Legen med naturens kræfter. Det er en vild fornemmelse at mestre vinden i hånden og bølgerne under fødderne, siger han.

70-årige Birger Wedendahl flyttede til Ebeltoft for at kunne surfe i Ebeltoft Vig.

Danmarksmesterskab og festival

Weekendens stævne har bådet bestået af en Surf Festival med foredrag, udstillinger og mulighed for at stå på Stand Up Paddle og et Danmarksmesterskab i den nye OL-disciplin IQ Foil.

Disciplinen er en kapsejlads, hvor deltagerne står på et bræt med en hydrofoil. Hydrofoil, også i daglig tale kaldet foil, er en lang mast med vinger, der monteres under boardet, som får sejlerne til at ”svæve” over vandet med op mod 50 km/t.

- Tre OL-kandidater deltog, så der var en intens kamp om at vinde det officielle danske mesterskab. Sejlerne er nogle af verdens bedste, så det kan vi godt være stolte af, siger Birger Wedendahl.

Danmarksmesterskabet blev vundet af Christoffer Damgaard. Noah Vinther, der netop har vundet U21 Europamesterskabet blev nummer to.