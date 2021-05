Verden er igen åben for vaccinerede - I Ebeltoft håber man på turister

Fjerde og sidste fase forventes at starte, når EU-coronapasset er klar til brug. Politikerne forventer at det bliver omkring 26. juni. Passet vil betyde, at det bliver muligt for danskere at holde sommerferie i EU og at sommerturister kan komme til Danmark med en negativ test, et vaccinationsbevis eller bevis for at have haft corona-virus.