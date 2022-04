Varmeregningen alle drømmer om: - Jeg fyrer for under 1000 kroner om året

Det handler om at tage ansvar

I det hele taget har Steen Møller forsøgt at vende husstandens udledning til en fordel. For eksempel når det gælder spildevand.

- Vi har et problem, der hedder spildevand, men man kan også se problemet som løsningen forstået på den måde, at vi har vand og næringsstoffer, som planterne gerne vil have. Det giver cirkulering, og vi har ingen udledning, forklarer han.

Og Steen Møller gør det, vel vidende at han ikke har de lovpligtige tilladelser til sine installationer.

- For mig er det et spørgsmål om at tage ansvar. Og systemer og regler er ikke i stand til at tage ansvar. Regler er bare regler, og de står i vejen for, at vi kan skabe den udvikling, der skal til, siger han.

Ifølge Steen Møller kan systemet ikke håndtere innovative løsninger som hans, og han har opgivet at få røgrenseren og spildevandssystemet godkendt, da det er for dyrt og bureaukratisk.

Samarbejder med naturen

Men hvad siger Syddjurs Kommune til, at borgerne går kreativt til værks i kampen for et mere bæredygtigt samfund?

- I Syddjurs Kommune er vi meget positive overfor bæredygtighed og alternative boformer. Vi har blandt andet en allerede planlagt konference omkring netop det emne, som afvikles senere på året. Det at give folk lov til at leve som de ønsker er klart en prioritering for os, men det skal naturligvis følge gældende regler og rammer som i resten af kommunen, siger formand for Erhvervs- og Planudvalget Kasper Kolstrup Møller (K).



Tilbage i Feldballe er Steen Møller dog ikke i tvivl om, at han er på rette vej.

- Jeg er ikke skabt til at slås med bureaukrater. Vi skal tænke på en helt anden måde. Vi skal samarbejde med naturen. Det er det, jeg gør her, siger han.