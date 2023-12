Væltet træ spærrer vej

Et stort træ er væltet hen over Karlshøjvej i byen Vistoft ved Knebel.

Redningsmandskab er i fuld gang med at save træet i stykker, da det ligger og blokerer vejen.

Ifølge Kenneth Jensen fra SpotFoto.dk, som er på stedet, fortæller en nabo, at vedkommende for en uge siden kontakte Syddjurs Kommune og oplyste om, at træet var ved at vælte.

Ingen personer blev ramt af træet, der angiveligt er fredet.