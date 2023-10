Ulv slap fri i Ree Park og dræbte 31 flamingoer

Natten til onsdag sidste uge slap en arktisk ulv fri fra sin indhegning i Ree Park Safari i Ebeltoft og tog livet af 34 fugle i parken.

Det fortæller Jesper Stagegaard, der er administrerende direktør i safariparken, til Ekstra Bladet.

Jagtinstinktet slog til hos den undslupne ulv, der fik fat i 31 flamingoer, to storke og en enkelt krontrane.

Parkens direktør understreger over for Ekstra Bladet, at det ikke var sult, der fik ulven til at gå direkte efter fuglene, men udelukkende rent jagtinstinkt.

Ulven overlevede heller ikke natten over. Den blev aflivet på stedet, da man var bange for, at den gik til angreb andre steder i parken. Blandt andet på nogle af de øer, hvor aber går frit rundt.

Det er muligt for gæster at overnatte i safariparken. Derfor var der også gæster derinde, da ulven var løs. Men de var ikke i fare, lyder det fra direktøren til Ekstra Bladet.

- Alarmberedskabet sørgede for, at ingen kom til skade. De lukkede alt af. Vi har jo gæster, der overnatter i parken, og ingen skal komme i klemme rent sikkerhedsmæssigt, når vi skyder med skarpt, siger Jesper Stagegaard til Ekstra Bladet.

Ulven slap løs, fordi det lykkedes den at grave sig ned under indhegningen.