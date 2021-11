Uenighed på Mols: - Ti års hårdt arbejde vil lide et enormt knæk

Støtte fra minister og tidligere borgmester

Miljøministeren var mandag selv mødt op i Mols Bjerge for at støtte Socialdemokratiets spidskandidat Michael Stegger Jensen og traskede rundt i kuperede område for at drøfte sagen.

- I det her område har man fagligt sagt, at man vil have gavn af at få et stort område med et stort hegn i stedet for flere små, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og Michael Stegger Jensens begejstring for Mols' placering på bruttolisten over mulige nationalparker, bliver delt af flere spidskandidater. Blandt andet nikker spidskandidat for Socialistisk Folkeparti og tidligere borgmester i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille, anerkendende til idéen om en ny naturnationalpark i området.

- Vi synes som udgangspunkt, at det er rigtig godt at staten nu tager ansvar for at få lavet noget mere og bedre natur i Danmark. Det er også naturligt at kigge på egne arealer, ligesom her i Mols Bjerge.