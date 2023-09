Ud af det blå ændrede Magnus' liv sig for altid

Men sygdommen bremser ham ikke, og han forsøger at leve sit liv. Med fodbold, løb og som idrætslærer. Det er også lykkes ham at samle over 10.000 kr. ind til forskning i sygdommen.

quote

quote

quote

- Men jeg går til lægen og bliver henvist til en neurolog for at blive udredt.

- Aftenen inden jeg skal på fodboldtur til Manchester, mærker jeg pludselig, at mine fødder sover. Og det går ikke væk. Det kommer lige pludselig, og det er så underligt, fortæller han til TV2 Østjylland.

Her mærker han for første gang symptomer, som han dengang på ingen måde forbandt med sclerose.

For at forstå hvordan Magnus Bech Pilgaards hverdag alligevel er blevet påvirket af sclerose, skal vi faktisk helt tilbage til foråret 2013.

Forebyggende behandling med medicin kan forsinke, at man får symptomer ved multipel sklerose. Derudover findes der medicin, som lindrer symptomerne ved sygdommen.

- Derfor afviser jeg også at komme på den medicin, der findes mod sclerose. Jeg er jo ikke mærket af sygdommen overhovedet.

I foråret 2015 får han så forklaringen på de to angreb: Sclerose.

Men så halvandet år efter de første symptomer kommer endnu et angreb.

quote

quote

quote

Det fortryder han så i dag. For i oktober sidste år sker der pludselig noget.

Magnus Bech Pilgaard får noget med synsnerven, han får førlighedsproblemer, og han mister følelsen i højre ben på en helt ny måde end tidligere.

- Jeg bliver bange. Det er et kæmpe wake-up call for mig. Jeg tænker, at 'nu er sygdommen der'.

Spøger i baghovedet

Lige siden har sclerose fyldt meget mere i hans hoved og krop end før.

Eller faktisk har sygdommen altid ligget og luret lige under overfladen i hovedet på ham.

- For mig har det psykiske været det sværeste i alle årene, fordi jeg nok har vidst, at den ville ramme på et tidspunkt, forklarer han.

På den måde når vi til i dag, hvor der i øjeblikket samles ind til Scleroseforeningens arbejde.

En indsamling som Magnus Bech Pilgaard tager del i.

Rundet højt beløb

Han samler ind på nettet, og hans personlige kampagne har allerede indbragt over 10.000 kroner.

- Det er så fedt og langt over forventningen. Jeg er allerede godt tilfreds, men da kun fedt, hvis den når højere op.

I uge 38 skal Magnus Bech Pilgaard indlægges på Sclerosehospitalet Ry, hvor han vil få en masse råd og vejledning om kost, motion og trivsel som sclerose-ramt.

Og fremadrettet satser han på fortsat at kunne leve sit liv, så meget som sygdommen tillader det.