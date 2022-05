Tyske turister slap ud fra voldsom brand i sommerhus

Da brandfolkene nåede frem, havde de tyske turister til alt held selv formået at evakuere huset, og brandvæsnet kunne gå i gang med slukningsarbejdet, der dog viste sig at være lidt af en umulighed.

- Der var ikke så meget at redde, siger Anders Rathcke operationschef ved Beredskab og Sikkerhed, som torsdag morgen kan fortælle, at sommerhuset ikke stod til at redde og nu er helt udbrændt.

Efter et par timers indsats kørte brandvæsnet igen, og de tyske turister har fået et andet sted at sove.

- De er blevet genhuset på et hotel, fortæller Anders Rathcke.