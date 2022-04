Tricktyve snød 75-årige kvinde midt på gaden

Politiet er på jagt efter to tricktyve, der i samarbejde narrede pungen fra en 75-årig kvinde, de standsede på gade.

Det oplyser Østjyllands Politi i fredagens døgnrapport.

Tyveriet fandt sted i Hornslet torsdag eftermiddag omkring klokken 15:50.

Den 75-årige kvinde blev kontaktet af en engelsktalende mand af østeuropæisk udseende. Han bad om hjælp til at finde en gade og ville have kvinden til at sige gadenavnet højt, så appen på hans telefon kunne vise vejen derhen.