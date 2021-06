Trampet ned af kvæg og indlagt på intensiv

Den løsning er Naturstyrelsen ikke glad for i første omgang.

- Jeg kan ikke se for mig, at der skal laves en konstruktion, hvor vi begynder at sætte et strømførende hegn ude på en badestrand, siger Peter Brostrøm.

Og heller ikke fem meter længere inde, hvor skrænten går?

- Egentlig heller ikke. Men kommer der et massivt ønske lokalt, og jeg kan få det til at gå op med naturen, så lad os da få det på bordet.