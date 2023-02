Tragisk historie bag facaden: Østjyde afvist på TV

Nul kroner og en afvisning på landsdækkende TV. Det lyder måske ikke som drømmescenariet, men for Frederik Svinth fra Rosmus på Djursland var det alligevel held i uheld, da Jesper Buch og de andre ‘løver’ vendte tommelfingeren nedad i DR-programmet ‘Løvens Hule’. - Den hardcore Jesper Buch'ske profit-profit-profit-tilgang til vækst er ikke noget for mig. Det er ikke de værdier, jeg har. Jeg har en klar mission med mit arbejde, og jeg vil selvfølgelig gerne kunne tjene penge på det, men jeg kommer ikke til at arbejde mig selv ihjel, siger 35-årige Frederik Svinth. Hans mission er at få mennesker - særligt mænd - til at tale mere og bedre sammen. Gennem sin virksomhed Snak, som han oprettede for 10 år siden, sælger han 25 forskellige samtalespil, ligesom han også har holdt mange hundrede foredrag om venskab og ensomhed og skrevet en bog om emnet.

Frederik Svinth medvirkede i anden episode af den nuværende sæson Løvens Hule. Foto: Per Arnesen - DR

Tidligt behov for dybe samtaler Men for at forstå Frederik Svinth og hans kæphest om gode samtaler skal vi skrue tiden tilbage. Han oplevede nemlig tidligt et behov for at kunne tale om svære ting, for han er vokset op med en psykisk syg søster. Men mange af drengene på hans alder kunne ikke rigtigt finde ud af at tale om andet end fodbold og computerspil. Da han kom på efterskole, oplevede han, at pigerne var mere modne og åbne for at tale om svære ting, så det opsøgte han og øvede sig i med dem. Som ung fyldte det også meget for ham - det her med hvordan man får gode, tætte venner og dybe samtaler. Så da han skulle søge ind på kaospilotuddannelsen i Aarhus og i den forbindelse skulle finde på et projekt som en del af adgangsprøven, fik han idéen det første samtale-kortspil. - Jeg ville gerne lave et sted, hvor folk mødtes for at blive bedre venner. Men i stedet for en café eller noget, fandt jeg på, at 'stedet' måske bare kunne være noget så simpelt som et kortspil, siger han.

På samtalekortene er der både seriøse og sjove spørgsmål med forskelligt fokus. Foto: Pressefoto

Ulykken På det tidspunkt vidste han endnu ikke, hvor meget han ville få brug for venner, han kunne have svære samtaler med. Han vidste ikke, hvilken sorg der lige rundt om hjørnet ville trække tæppet væk under ham. For i sommeren 2010 drog seks unge mænd op til en hytte i det sydlige Norge.På en sejltur gik bådens motor i stå, og båden kæntrede. De seks mænd kæmpede for livet i bølgerne. To overlevede. De øvrige fire druknede. Frederik Svinth var venner med dem alle. To af dem spillede han i band med. Og fra den ene dag til den anden havde han mistet dem. - Jeg var 23 år og havde en følelse af, at nu skulle livet sådan rigtigt i gang, og drømmene skulle udleves. Og så væltede det hele, siger han.

quote Det var enormt voldsomt. Hele det første år efter ulykken hang jeg ikke sammen. Frederik Svinth

Frederik Svinth skulle til at begynde på sit drømmestudie som kaospilot, hvor han endelig var kommet ind i tredje forsøg. Han og hans band var netop blevet færdig med sange til deres første album, som de skulle i studiet og indspille. Og så skete ulykken. - Det var enormt voldsomt. Hele det første år efter ulykken hang jeg ikke sammen, og på et tidspunkt var jeg ved at gå helt i hundene. Men efter årsdagen for ulykken kom der et slags vendepunkt for mig, hvor jeg begyndte at tale om savn i stedet for altomsluttende sorg. Sorgen skulle ikke spise mig, siger han.

Indtil videre er der 24 forskellige kortspil og et brætspil. Der er 14 nye spil på vej i produktion. Foto: Pressefoto

Venskaber er arbejdet værd For Frederik Svinth blev tragedien et bevis på, hvor vigtigt det er at have tætte relationer, man kan tale med. Relationer, der har din ryg. Relationer, der kan hjælpe dig på benene, når du er faldet. Nogle af hans venner kunne godt være i de svære, sorgfulde samtaler, mens han i andre relationer skulle lære det hen ad vejen.

quote Jeg føler mig heldig ved at have en naturlighed i som mand at kunne tale dybt med mine kammerater. Frederik Svinth

De venner, han mistede i ulykken, var nogen af dem, han havde opbygget dybe relationer til. Men i stedet for at blive opgivende mindede han sig selv om, at gode venskaber er noget, der virkelig er værd at kæmpe for. Uanset hvor ondt det kan gøre. - Jeg tænkte, at det, jeg havde mistet, kunne jeg skabe igen. Ikke med dem og ikke det samme. Men fordi jeg vidste, hvor godt det kunne være at have den slags venner i sit liv, syntes jeg også, det var værd at kæmpe for at opbygge igen, siger han.

Frederik Svinth har som ung lært, hvor vigtigt det er at have venner, man kan have dybe, gode samtaler med. Foto: Pressefoto

Gode samtaler som fundament Og nu er Frederik Svinths livsmission altså at give glæden ved den dybe samtale og den helt nære relation videre til andre mænd. - Historisk set har det været strategisk dumt for mænd at være sårbare, så de kan godt være lidt nogle amøber, når det kommer til den slags. Jeg tror, det grundlæggende er sværere for mænd, siger han. - Jeg føler mig heldig ved at have en naturlighed i som mand at kunne tale dybt med mine kammerater. Og det er til dels en gave, der kom af den smerte og sorg, jeg oplevede, siger han.

quote Venskaber er ikke noget, man får. Det er noget, man skaber. Frederik Svinth

De samtalespil, han har udviklet, handler dog ikke om at øve sig i at krænge sit hjerte ud, når man er i sorg. Formålet med spillene er at lære hinanden at kende og øve sig i gode samtaler, hvad end emnet måtte være, og derigennem opbygge et stærkt fundament. . - Venskaber er ikke noget, man får. Det er noget, man skaber. Og hvis vi skal blive bedre til at være sammen, skal vi kende hinanden godt - og finde nogen, der godt kan lide os, selvom de har lært os at kende, siger han.



Frederik Svinth har gennem årerne holdt omkring 750 foredrag om venskaber og ensomhed. Foto: Pressefoto

Anderledes indstilling til iværksætteri Tilbage i DR-studiet stod Frederik Svinth foran ‘løverne’ og præsenterede sin mission med et ønske om en investering på 200.000 kroner for 10 procent af sin virksomhed. Og selvom en del af ham gerne ville have en investor med ombord, er der også en del af ham, der er glad for, at det ikke gik sådan. - Jeg tror, jeg har en meget anderledes indstilling end løverne. Og jeg har faktisk heller ikke lyst til at tilbringe så mange timer sammen med dem, for jeg tror, jeg kunne komme til at føle mig lidt nedgjort. Som til et møde med ens bankrådgiver, der har en masse regler om, hvad det rigtige rådighedsbeløb er, siger han.

quote Min virksomhed er ikke til for penge. Frederik Svinth

- Det der med at arbejde og være tilgængelig i døgndrift og aldrig holde ferie er fuldstændig hul i hovedet, synes jeg. Man skal måle succes ud fra andet end penge, siger han. - Min virksomhed er ikke til for penge. Det er den selvfølgelig i lavpraktisk forstand, fordi jeg gerne vil have løn og kunne ansætte en til at lave regnskaber for mig og den slags. - Men det skal ikke være vækst for vækstens skyld. Det er, fordi det er fedt at kunne gøre en forskel, og det håber og tror jeg, at bedre samtaler mennesker imellem kan, siger Frederik Svinth.