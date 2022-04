Trafikken stopper, når bussen holder stille - nu skal lille vej oversvømmes af biler

Fra på fredag og seks uger frem skal der lægges nyt asfalt på fire kilometer af Strandvejen, der er Ebeltofts hovedfærdselsåre. Det betyder, at strækningen bliver ensrettet i sydgående retning fra Strandgårdshøj til Østerallé. Samtidig ledes trafikken ad en omvej ind gennem byen af Østerallé og Nørreallé, hvis man skal til den nordlige del af Ebeltoft. Og det får både beboere og forretningsdrivende til at frygte for trafikkaos og svigtende omsætning.