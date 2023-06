Tørken rammer Mikkel - to uger til katastrofen

Han åbner blandt andet op for, at kan blive nødt til at vande sin grund - noget han aldrig har gjort før.

- Jeg tænker to uger, så begynder vi at kalde det en katastrofe. Så bliver det rigtig alvorligt, siger Jens Albæk, der er afdelingschef for planter og miljø i virksomheden.

Den ide bakker Jens Albæk op om - han kalder det landmændenes eneste våben mod tørken.

- De skal optimere deres systemer, så de kan vande så mange marker som muligt, siger afdelingschefen.

Priserne kan stige

Kommer regnen ikke snart, så risikerer man som forbruger at se stigende priser i køledisken.

Flere landmænd oplever nemlig mangel på foder til deres kreaturer, som de derfor må ud at købe, og så må de sætte prisen op for at tjene pengene hjem.

- Erfaringen fra 2018 er, at priserne stiger. Det er også logik, at hvis man høster det halve, så skal man have det dobbelte for at overleve, siger Jens Albæk.

Men Mikkel Juhl Nielsen håber ikke, at det når så langt. Derfor holder han også øje med vejrudsigten, hvor han krydser fingre for regn.

- Vi prøver at følge lidt med og håber, at der kunne komme en lille tordenbyge forbi måske, siger landmanden.