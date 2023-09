Tør ikke tage en kandidatuddannelse: - Jeg frygter fremtiden

TV2 Østjylland har spurgt udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek om, hvorfor det at være under uddannelse ikke gælder på samme måde som beskæftigelse, når det kommer til at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

- Det er et stort privilegium at opnå permanent ophold i Danmark. Derfor synes jeg, det både er fornuftigt og rimeligt, at vi stiller krav om, at man har bidraget til samfundet i nogle år, før man kan opnå permanent ophold. Det gør man særligt ved at være i ordinær beskæftigelse, hvor man både betaler skat og begår sig på arbejdsmarkedet, skriver Kaare Dybvad Bek i et skriftligt svar til TV2 Østjylland.

Derudover tilføjer han, at regeringens fokus og prioritet er regeringsgrundlaget. Derfor har regeringen på nuværende tidspunkt ikke planer om at ændre reglerne for permanent ophold.