To dykkere fundet efter redningsaktion ved Djursland

De to dykkere, der søndag eftermiddag blev meldt savnet, er nu fundet igen.

Det oplyser Østjyllands Politi.

To mandlige dykkere blev meldt savnet ved øen Hjelm i Kattegat.

Dykkerne gik i vandet søndag omkring klokken 16.15 og skulle være kommet op tre kvarter senere. Da de ikke kom op, blev der slået alarm.

Det oplyser René Ludvig, der er vagthavende ved Østjyllands Politi.

- De har haft en båd med ud, og det er ham i båden, der har slået alarm, siger René Ludvig.

Flere både og en helikopter ledte efter de to dykkere i timevis. Fire timer senere gav det pote.

- De to savnede dykkere er fundet i live, drivende nord for Hjelm ø. De er efter omstændighederne ok efter 4 timer i vandet, skriver politiet på Twitter.