To brande i elskabe: - Hvad fa'en sker der?

Det var nemlig begge deres elskabe, så han fik begge meldinger.

Også hos brandvæsenet undrede man sig.

- Det sker nogle gange, det er jo strøm. Men det er usædvanligt. Og så to, siger operationschef Sune Andersen ved Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed.

Han fortæller, at der ikke er nogen mistanke om, at de to elskabe skulle være udsat for hærværk.

- Nej, der er ingen mistanke, men I skulle da prøve at spørge Konstant, hvorfor det sker nu her, lyder det fra operationschefen.

Som sagt, så gjort. Hos Konstant kan Per Krogh ikke umiddelbart give et svar på, hvad der konkret er sket med de to elskabe på Syddjurs.

Snegle i skabet

- Vi ved ikke, hvad årsagen er. Vi skal have undersøgt skabene, men de er jo udbrændte, fortæller han.

Han har dog et forsigtigt bud på, hvad der kan forårsage brand i elskabe, når kalenderen siger efterår.

- Vi ser nogle gange, at snegle kravler op i skabene i efteråret, og det kan godt forårsage brande, siger han.

Branden i elskabet i Rønde var ifølge Konstants hjemmeside skyld i, at 63 husstande var uden strøm i byen i et par timer.