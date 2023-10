To biler og en carport spist af flammer

Brandfolk fra tre stationer er fredag morgen i færd med efterslukningen af en brand i Ugelbølle nær Rønde.

- Der er ved at være styr på situationen, så nu gælder det efterslukning, siger Brian Arendtsen, operationschef ved Beredskab & Sikkerhed.

Brandvæsnet fik meldingen om branden kort inden klokken 05.00, og brandfolk fra stationerne i Hornslet, Rønde og Aarhus Nord har lige siden været på stedet.

Huset blev reddet

- Der har været brand i en carport med skur, men den har også fået fat i et tagudhæng på selve huset. Vi har taget lidt af taget af for at sikre, at branden ikke spredte sig yderligere i huset, siger operationschefen.

Han fortæller, at carporten, skuret og to biler er udbrændt.

Det er endnu uvist, hvordan branden er startet. Ingen personer er kommet til skade.