Tilbygning brændte ned i nat - stuehuset blev reddet

Af uvisse årsager udbrød der brand kort før klokken 23.25, da en anmelder ringede efter hjælp. Via kameraet i anmelderens telefon kunne operationschefen hos Beredskab & Sikkerhed følge med i branden, og han vurderede, at der skulle sendes mandskab afsted fra Rønde og Knebel.

- Det valgte jeg fordi, at det var nødvendigt at sende det antal folk ud, hvis vi både skulle slukke branden i tilbygningen og sikre, at den ikke spredte sig videre til stuehuset, der ligger tre meter ved siden af, siger operationschef Sune Andersen til TV2 Østjylland.

- Det var dér, vi koncentrede indsatsen: Red stuehuset. Det lykkedes, men tilbygningen med inventar - blandt andet en traktor og noget træ - kunne vi ikke nå at redde, for branden var ret kraftig allerede da vi ankom, siger Sune Andersen.