Tidligere Radio4-direktør overtager roret på Fregatten Jylland

Fremover skal Anne-Marie Dohm være direktør for skibet, der i dag fungerer som museum. Indtil for nylig var hun direktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio4.

Det skriver Fregatten Jylland i en pressemeddelelse.

- Fregatten Jylland er historien om Danmark som krigsførende nation og om et land, der stod over for en stor opgave med at værne om sine grænser. Den historie har aldrig været mere aktuel, udtaler Anne-Marie Dohm i pressemeddelelsen.

- Og derfor glæder jeg mig til at skulle stå i spidsen for udviklingen af fregatten, museet og aktiviteterne omkring værftet.