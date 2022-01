Tidligere elev om seksuelle krænkelser på højskole: Kulturen var total rådden

Tidligere fredag sendte skolens nye bestyrelsesformand, Jørgen Ramskov, en undskyldning ud på højskolens hjemmeside.



Nu står en tidligere elev frem og fortæller om, hvordan hverdagen var på højskolen, da kulturen var værst.

Fest og druk

- Der har været en kultur, der har været total rådden.



Sådan beskriver Caroline Polke hendes tid på European Film College i Ebeltoft.

Der har blandt andet været episoder, hvor en elev tager en mandlig lærer på skolen i at have samleje i et skolelokale. Og en kvindelig lærer skulle have fortalt elever, at de ikke er ”fuckable” nok – altså ikke værd at gå i seng med.