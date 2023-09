Teenagere sigtet: Klippede håret af offer

Tre unge mænd skal torsdag formiddag tage plads i "den varme stol" foran en dommer ved Retten i Randers, hvor der er indkaldt til tredobbelt grundlovsforhør.

Trioen på henholdsvis 17, 18 og 18 år er sigtet for at have udført et røveri, for at have begået vold og ulovlig tvang tilbage i august. Ofrene var to unge mænd i en lejlighed i Grenaa.

Det oplyser Østjyllands Politi, hvor anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, der starter klokken 09.30.

Truet til at hæve penge og holde mund

Østjyllands Politi fortæller til TV2 Østjylland, at hændelsen fandt sted den 25. august i år, hvor mændene ifølge sigtelsen trængte ind i lejligheden og overfaldt en 18-årig mand med flere slag, ligesom de stjal nogle ting fra ham.

Desuden tog de kvælertag på en 16-årig dreng, der både blev slået og fik klippet noget af håret af.

Derpå tvang de den 18-årige til at hæve nogle hundrede kroner i en hæveautomat, og to af de formodede gerningsmænd truede ifølge sigtelsen deres ofre, for at undgå, at de gik til politiet.

Det er politiets opfattelse, at alle de involverede kendte hinanden i forvejen.